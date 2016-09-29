Легендарному украинскому футболисту Андрею Шевченко сегодня исполняется 40 лет (видео)

Легендарному украинскому футболисту, а ныне главному тренеру сборной Украины Андрею Шевченко сегодня исполняется 40 лет.

Шевченко - один из лучших футболистов Европы минувшего десятилетия. В качестве форварда "Милана" он выиграл Лигу чемпионов, чемпионат Италии и Суперкубок Европы. Как лидер киевского "Динамо" - играл в полуфинале Лиги чемпионов, как капитан сборной Украины - выходил в четвертьфинал чемпионата мира.

Шевченко по-прежнему является вторым бомбардиром в истории "Милана" и шестым в истории Лиги чемпионов. Наивысшее личное достижение украинца - завоевание "Золотого мяча" лучшему футболисту мира в 2004 году.