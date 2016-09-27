Украинец Зинченко может завтра дебютировать за ПСВ в матче Лиги чемпионов

Украинский полузащитник Александр Зинченко может завтра провести свой первый матч за голландский ПСВ, куда он перешел летом на правах аренды из английского "Манчестер Сити". Об этом сообщает официальный сайт ПСВ.

Завтра клуб из Эйндховена сыграет в выездном матче Лиги чемпионов против российского "Ростова", а Зинченко впервые попал в заявку команды на матч.

В минувшую пятницу главный тренер ПСВ Филипп Коку объяснял, что Зинченко не принимает участие в матчах ПСВ из-за травмы и выйдет на поле только тогда, когда будет готов на 100%.

При этом сам Зинченко тогда же заявил, что травма его уже перестала беспокоить.

Напомним, в матче 1-го туре группового турнира Лиги чемпионов ПСВ проиграл дома мадридскому "Атлетико" со счетом 0:1.