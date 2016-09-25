УПЛ. "Александрия" взяла волевую победу над "Карпатами"

"Александрия" добыла волевую победу над львовскими "Карпатами" в матче 9-го тура украинской Премьер-лиги. Матч завершился со сечтом 3:2.

В первом тайме "Карпаты" выглядели лучше соперника и заслуженно забили два мяча - оба после стремительных позиционных атак. На 10-й минуте отличился Павел Ксенз, а на 45-й - Амбросий Чачуа.

"Александрия" ответила на это лишь одним голом, который был забит с пенальти. Удар с точки реализовал Андрей Запорожан.

Однако во втором тайме "Александрии" удалось вырвать победу над аутсайдером, причем оба гола забил Виталий Пономарь, расстреливавший ворота "Карпат" с близкого расстояния.

Отметим, что третий гол хозяева забивали, будучи в большинстве - перед этим удаление за две желтые карточки получил Амбросий Чачуа.

После этого матча "Карпаты" продолжают оставаться на дне турнирной таблицы, имея -1 очко. При этом, "Александрия" обогнав "Олимпик" и "Ворсклу", вернулась в Топ-6 чемпионата и теперь занимает пятое место.

Александрия - Карпаты (Львов) - 3:2 (1:2)

Голы: Запорожан (13, с пенальти), Пономарь (71, 81) – Ксенз (10), Чачуа (45)

Ал: Леванидов, Чеботаев, Шендрик, Басов, Цуриков, Старенький, Банада (Леонов, 67), Запорожан, Пономарь, Грицук (Полярус, 80), Яремчук (Кулиш, 50);

К: Пидкивка, Ксенз (Чачуа, 44), Нестеров, Лобай, Зубейко, Кадимян (Окечукву, 88), Новотрясов, Ярошенко, Костевич, Худобяк (Грысьо, 82), Бланко-Лещук;

Предупреждение: Старенький, Грицук, Леонов, Басов, Запорожан – Худобяк, Новотрясов, Чачуа.

Удаление: Чачуа (77).