Экс-тренер "Говерлы" Грозный может возглавить польскую "Легию"

17:27, 20 сентября 2016
Футбол
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Украинский специалист ведет перерговоры с руководством клуба из Варшавы.

Грозный не собирается оставаться в Ужгороде / ФК

Экс-наставник ужгородской «Говерлы» Вячеслав Грозный в ближайшее время может быть представлен в качестве главного тренера варшавской «Легии», которая рассталась с албанским специалистом Бесником Хаси, сообщает Sport.ua

Ранее у Грозного уже был опыт работы с зарубежным клубом. В 1998-м году Вячеслав Викторович возглавлял болгарский «Левски». После исчезновения «Говерлы» 60-летний специалист находится без работы.

Кроме того, стало известно, что якобы имевшие место переговоры «Легии» с Мироном Маркевичем, Олегом Кононовым и Виктором Гончаренко не имеют под собой почвы. Варшавский клуб не вел и не собирается вести переговоров с этими специалистами.

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