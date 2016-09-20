"Барселона" может подписать Срну на краткосрочный период

Капитан донецкого "Шахтера" Дарио Срна может пополнить состав испанской "Барселоны" в ближайшее время, сообщает "Шахта" со ссылкой на Goal.com.

Приоритетной задачей «Барселоны» на трансферном рынке для усиления позиции правого защитника является 21-летний воспитанник кантеры каталонского клуба Эктор Бельерин, ныне выступающий за лондонский «Арсенал». Однако договориться о переходе Бельерина испанцам будет крайне непросто, тем более в краткосрочное зимнее трансферное окно.

По этой причине в «Барселоне» заинтересованы в том, чтобы уже в январе привлечь в клуб качественного исполнителя, на которого не потребуется больших финансовых трат и который сможет в краткосрочной перспективе закрыть позицию правого защитника. На эту роль идеально подходит 34-летний капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна, которого президент «горняков» Ринат Ахметов готов отпустить без всякой компенсации, при условии, если трансфера захочет сам Срна.

Напомним, ранее сообщалось, что Дарио Срна является одним из кандидатов, которые рассматриваются руководством «Барселоны» в качестве доукомлектации состава.