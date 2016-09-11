УПЛ. Полтавская "Ворскла" взяла домашнюю победу над "Волынью"

Полтавская "Ворскла" победила луцкую "Волынь" в матче 7-го тура украинской Премьер-лиги. Игра завершилась со счетом 2:1.

В первом тайме команды обменялись голами. На 20-й минуте Дмитрий Хлебас воспользовался ошибками в обороне гостей и перебросил вратаря лучан Артема Кичака. Спустя пять минут Анатолий Диденко сравнял счет ударом с пенальти.

Читайте такжеУПЛ. Кропивницкая "Зирка" выиграла первый матч в сезонеПобеду "Ворскле" принес узбекистанский легионер команды Санжар Турсунов, который реализовал стандарт с угла штрафной площадки, отправив мяч точно в дальнюю девятку ворот Кичака.

Победа полтавчан позволила им сохранить четвертую позицию в чемпионате. Теперь в активе "Ворсклы" 12 очков. Команда на два балла отстает от луганской "Зари", которая находится в турнирной таблице строчкой выше.

Ворскла (Полтава) - Волынь (Луцк) - 2:1 (1:1)

Голы: Хлебас (20), Турсунов (74) - Диденко (25, с пенальти);

Вор: Непогодов, Симинин, Дитятьев, Пилявский, Пердута, Чеснаков, Ткачук (Кравченко, 71), Кобахидзе, Бартулович (Турсунов, 46), Коломоец, Хлебас (Загорулько, 89)

Вол: Кичак, Никитюк, Миха, Шаповал (Задерецкий, 73), Шабанов, Герасимюк, Чепелюк (Никитюк, 83), Дудик, Хомченко, Мемешев, Диденко (Тетеренко, 82)

Предупреждения: Чеснаков - Хомченко, Миха.