Испания: "Барселона" сенсационно проиграла "Алавесу", "Реал" и "Атлетико" разгромили соперников

В испанской Примере завершились матчи 3-го тура сезона 2016/17 с участием лидеров, в одном из которых "Барселона" сенсационно проиграла на своем поле "Алавесу" со счетом 1:2.

Судьба матча была решена в середине второго тайма.

Гости не робели в начале матча и постарались навязать сопернику свою игру. А в концовке тайма, на 39-й минуте, и вовсе вышли вперед. Гол забил Дейверсон. Простой розыгрыш мяча на правом фланге, прострел и сыгравший на опережение Дейверсон обыграл Маскерано и поразил ворота соперника - 0:1.

Едва начался второй тайм как хозяева поля сравняли счет. Жереми Матье замкнул подачу с углового ударом головой - 1:1. Казалось, сенсации уже не будет. Но гости не растерялись, продолжали играть в свою игру и на 64-й минуте вновь вышли вперед. Маскерано в безобидной ситуации вновь ошибся промахнувшись мимо мяча, Ибаи сумел выиграть силовую борьбу поочередно у Хавьера и Алейкса, а потом в ближнем бою переиграл Силлессена - 2:1.

В концовке "Барселона" устроила настоящий штурм ворот соперника, имела несколько реальнейших моментов для взятия ворот, но сравнять счет так и не смогла.

В свою очередь, мадридский "Реал" крупно обыграл на своем поле "Осасуну" (5:2), а "Атлетико" на выезде разгромил "Сельту" из Виго - 0:4.

Таким образом, у "Реала" в турнирной таблице 9 очков и он стал единоличным лидером. Следом идут "Севилья" (7 баллов), "Лас-Пальмас" и "Барселона" - по 6. У "Атлетико" 5 очков и команда замыкает 5-ку лучших.