Экс-наставник сборной Италии и "Ювентуса" Липпи станет самым высокооплачиваемым тренером мира

Бывший наставник сборной Италии и туринского "Ювентуса" Марчелло Липпи может стать самым высокооплачиваемым тренером в мире, сообщает Corriere dello Sport.

По данным самого авторитетного итальянского спортивного издания, Липпи подпишет 3-летний контракт с китайским клубом "Гуанчжоу" на общую сумму 60 млн. евро. Таким образом, в год он будет зарабатывать 20 млн.

В данный момент наиболее дорогим специалистом является испанец Хосеп Гвардиола, который зарабатывает в английском "Манчестер Сити" порядка 17 млн евро в год.

Читайте такжеГвардиола возглавил топ-10 самых дорогих футбольных тренеров

Бывший наставник "Ювентуса" и сборной Италии Липпи выиграл три чемпионских титула китайской Суперлиги подряд с 2012 по 2014 год и стал первым тренером в истории, которому удавалось выигрывать и европейскую, и азиатскую Лигу чемпионов.

Напомним, что с "Ювентусом" Липпи выиграл 5 титулов чемпиона Италии, Лигу чемпионов, Суперкубок УЕФА и Межконтинентальный кубок. Сборную Италии Липпи привел к титулу чемпиона мира в 2006 году.