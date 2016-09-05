Отбор ЧМ-2018. В украинской группе все играют 1:1, Италия победила Израиль, Испания разгромила Лихтенштейн
В Европе продолжаются матчи 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира.
Сегодня прошли очередные матчи 1-го тура отборочного турнира к чемпионату мира по футболу 2018 года в зоне УЕФА. Команды играли в группах D, G и I.
Группа D:
Грузия - Австрия - 1:2 (0:2)
Голы: Ананидзе (78) - Хинтереггер (16), Янко (42).
Сербия - Ирландия - 2:2 (0:1)
Гол: Костич (62), Тадич (69) - Хендрик (3), Мерфи (80).
Уэльс - Молдова - 4:0 (2:0)
Голы: Воукс (38), Аллен (44), Бэйл (51, 90).
Группа G:
Албания - Македония - 1:1 (1:0).
Голы: Садику (10) - Алиоски (51).
Матч прерван на 80-й минуте из-за сильного дождя.
Израиль - Италия - 1:3 (1:2)
Голы: Бен Хаим (35) - Пелле (14), Кандрева (31, с пенальти), Иммобиле (83)
Испания - Лихтенштейн - 8:0 (1:0)
Гол: Диего Коста (10, 66), Серхи Роберто (55), Давид Силва (59, 90), Витоло (60), Мората (82, 83).
Группа I:
Финляндия - Косово - 1:1 (1:0)
Голы: Арайююри (18) - Бериша (60).
Хорватия - Турция - 1:1 (1:1)
Голы: Ракитич (44) - Чалханоглу (45).
Украина - Исландия - 1:1 (1:1)
Голы: Финнбогасон (5) - Ярмоленко (41).
Как сообщал УНИАН, вчера были сыграны матчи в отборочных группах С, E и F.