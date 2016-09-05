Кучер станет капитаном сборной Украины в отборочном матче ЧМ-2018 против сборной Исландии

Капитаном сборной Украины в первом матче отборочного турнира чемпионата мира по футболу 2018 года будет Александ Кучер, сообщает официальный сайт Федерации футбола Украины.

Кучер начал выступать за сборную в 2006 году, когда 15 августа дебютировал на поле в майке национальной команды в игре против сборной Азербайджана. Повел в команде 40 игр,забил 2 гола. На клубном уровне играет с 2000 года, дебютировал в харьковском "Арсенале". С 2004-го года играет в харьковском "Металлисте", с 2006-го - в донецком "Шахтере".

Кучер является 6-кратным чемионом Украины, 5-кратным обладателем Кубка Украины и 3-кратным обладателем Суперкубка Украины в составе "Шахтера".