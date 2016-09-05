Пятов: "С приходом Шевченко в сборной Украины стало много тактики"

Вратарь донецкого "Шахтера" и сборной Украины Андрей Пятов в интервью газете "Команда" рассказал об изменениях в национальной команде после прихода на должность главного тренера Андрея Шевченко. Слова футболиста приводит matchday.ua.

"С приходом Андрея Шевченко стало очень много тактики. Мы все время перемещаемся, этому уделяется достаточно внимания. От этого как раз и зависит эффективный контроль мяча, а также надежность в обороне», — сказал Пятов.

Читайте такжеШевченко: "С составом на матч против Исландии определился на 90 процентов"Он также добавил, что не считает сборную Украины фаворитом в матче с Исландией.

"Украина сильнее Исландии? Я так никогда не говорю. Могу только сказать о том, что мы играем дома, но играем с хорошей командой, которая на Евро-2016 чего-то достигла", - считает Пятов.

Напомним, матч отборочного турнира к чемпионату мира 2018 года Украина - Исландия состоится сегодня, 5 сентября, на НСК "Олимпийский".