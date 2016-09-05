Отборочный турнир ЧМ-2018. Украина - Исландия - 1:1. Онлайн

Сегодня в Киеве на НСК "Олимпийский" состоится первый матч сборной Украины в отборочном цикле к чемпионату мира по футболу 2018 года. Соперник украинской команды - сборная Исландии, сенсационно выступившая на Евро-2016.

Данная игра станет первой для главного тренера сборной Украины Андрея Шевченко в должности наставника команды. Летом он заменил на этом посту Михаила Фоменко и пригласил в тренерский штаб ряд иностранных специалистов - Рауля Рианчо, Мауро Тассотти и Андреа Малдера.

Товарищеские поединки под руководством Шевченко сборная не проводила, так как наставник команды предпочел уделить больше времени тактической подготовке футболистов. В течение сборово он просмотрел сразу 33 игроков, в том числе, молодых исполнителей, прежде никогда не вызывавшихся в сборную. К матчу против Исландии состав сократился, и теперь в нем находятся 23 футболиста.

"Волнение у меня есть, не буду скрывать. Ведь это начало новой моей работы, а мы играем против очень хорошей команды", - сказал перед матчем Шевченко.

Сборная Исландии стала известна на весь мир после невероятного успеха на Евро-2016, когда команда под руководством шведского специалиста Ларса Лагербека сенсационно вышла в четвертьфинал турнира, выбив на пути к этому этапу сборную Англии. После чемпионата Европы Лагербек покинул команду, а его сменщиком стал Хеймир Хадльгримссон, который ранее работал в штабе национальной команды. По его словам, стиль игры Исландии не изменится - команда продолжит работать так же, как и в предыдущие четыре года.

"Если мы не выиграем, это не будет конец света. Но мы понимаем, что каждое очко и даже каждый гол — очень важны в этой группе. В итоге результат этой группы определят мелочи, поэтому очень важно начать уверенно", - считает специалист.

Напомним, матч пройдет при пустых трибунах НСК "Олимпийский". Виной тому провокационное поведение группы болельщиков во время матча сборной Украины против Сан-Марино в 2013 году на "Арене Львов". ФИФА приняла решение наказать Украину одним домашним матчем без зрителей.

Букмекеры считают фаворитом противостояния сборную Украины. В разных конторах на победу команды Андрея Шевченко принимаются ставки с коэффициентами до 1,96. В то же время возможный успех гостей оценивается с коэффициентами до 4,75.

Матч Украина - Исландия начнется в Киеве на НСК "Олимпийский" в 21:45.

ТВ-трансляцию игры проведут телеканалы "Украина" и "Футбол 1".

Здравствуйте, уважаемые болельщики!

Уже известны стартовые составы команд:

Украина: 12. Андрей Пятов, 2. Богдан Бутко, 4. Эдуард Соболь, 5. Александр Кучер (к), 6. Тарас Степаненко, 7. Андрей Ярмоленко, 10. Евгений Коноплянка, 16. Сергей Сидорчук, 18. Виктор Коваленко, 20. Ярослав Ракицкий, 22. Александр Зинченко.

Исландия: 1. Ханнес Халлдорссон, 2. Биркир Сайварссон, 6. Рагнар Сигурдссон, 7. Йоханн Гудмундссон, 8. Биркир Бьярнасон, 10. Гилфи Сигурдссон, 14. Кари Аурнасон, 15. Йон Дади Бьедварссон, 23. Ари Скуласон, 17. Арон Гуннарссон, 11. Альфред Финнбогасон.

На стадионе звучат гимны Исландии и Украины. Очень непривычно сегодня будет наблюдать за матчем без традиционного болельщицкого шума...

Вот-вот начнется матч. Основная поддержка команды, напомним, сегодня находится рядом с НСК "Олимпийский", на Троицкой площади.

К слову, на острие атаки у сборной Украины будет номинальный полузащитник Виктор Коваленко. Вот такое удивительное решение от Андрея Шевченко.

Матч начался!

1. Уже на первой минуте Украина создала голевой момент. Ярмоленко простреливал с правого фланга, но передачу перехватили исландцы.

2. Длинная передача Ракицкого на Ярмоленко не дошла до адресата. Упал футболист "Динамо".

3. В первые минуты матча мяч удерживает сборная Украины, и она же выглядит более активно.

4. Ракицкий отдавал длинную передачу на ход Коваленко, но нашего сегодняшнего форварда заблокировали на пути к мячу.

5. Первая попытка атаки у Исландии. Подачу с правого фланга остановил Кучер.

6. Гол. Исландия забивает. Альфред Финбогасон вышел один на один с Пятовым. С первым ударом наш вратарь справился, но потом мяч от Кучера вновь отскочил к форварду соперников и со второй попытки он не ошибся. 0:1.

7. Коноплянка из-за пределов штрафной пробивал по воротам. Мимо.

8. Несмотря на забитый гол, Исландия не стесняется прессинговать украинцев на их половине поля.

9. Андрея Ярмоленко пытались запустить по правому флангу, но передача оказалась слишком сильной, и полузащитник к мячу не успел.

10. Сигурдссон пробивал по воротам Пятова из-за пределов штрафной. Но удар был слабый, и Андрей легко забрал мяч в руки.

11. Невероятно, как Исландия не удвоила счет. Кучер привез на ровном месте момент сопернику, проиграв силовую борьбу Финбогасону. В результате мяч оказался в ногах Бьедварссона в убойной позиции. С первым ударом справился Пятов, второй оказался неточным.

12. Кучер получает желтую карточку.

13. Коноплянка едва не забил после передачи с фланга от Ярмоленко. Сантиметров не хватило Евгению...

14. После подачи углового мяч дошел до Кучера, который головой пробил по воротам. Мимо.

16. Надо сказать, что в первые минуты игры сборная Украины и сборная Исландии похожи на те команды, которые играли на Евро-2016.

17. Обрезка Ярмоленко едва не стоила очередного опасного момента у Исландии. Финбогасон пробивал издалека с сопротивлением и очень неточно.

19. Пока что матч полностью проходит по исландскому плану. Гости отдали Украине инициативу, но при этом здорово прессингуют и контратакуют.

20. Очередная полуатака Исландии завершилась неудачей. Сразу трое наших защитников отобрали мяч у соперника.

21. Украина довела матч до вратаря Халдорсона, но без опасности для гостей.

22. Капитан сборной Исландии Гуннарсон получил желтую карточку за фол на Сидорчуке. Штрафной для Украины.

23. Ракицкий издалека сильно приложился к мячу, и вратарю пришлось отбивать мяч руками.

24. Попытка атаки Украины завершилась фолом Зинченко на Сигурдссоне.

25. Передача Сидорчука по флангу оказалась неточной. Тем временем, на газоне лежит Бутко, которого ударили по ногам.

26. Бутко вернулся в игру, а Ракицкий грубо встретил Финбогассона, но обошелся без предупреждения.

28. Ярмоленко вроде бы вышел на неплохую позицию для дальнего удара, но отдал пас на фланг, который легко перехватили исландцы.

29. Зинченко едва не вывел Сидорчука на встречу с Халлдорссоном, но вратарь гостей был первым у мяча.

30. Ярмоленко накрутил на фланге двух соперников, после чего отправил мяч на другой фланг Коноплянке, которому пришлось отдавать мяч назад. Атака завершилась дальним и неопасным ударом Степаненко.

31. Коноплянка пробивал издали, но недостаточно сильно, да и, к тому же, неточно.

33. Сигурдссон пробивал по воротам Украины издали. Намного выше ворот.

34. Ярмоленко заработал для Украины угловой. Зинченко выполнил стандарт, но неудачно - мяч легко достался Исландии.

35. И снова ошибка в центре поля приводит к выходу Финбогассона на ударную позицию. В этот раз исландец был неточен.

37. Атака Украины по правому флангу завершилась потерей мяча и контратакой Исландии.

38. Контратака, к счастью, успеха Исландии не принесла. Подача с левого фланга не нашла партнеров.

39. Скулассон минутой ранее столкнулся с Коваленко и остался лежать на газоне. Врачи оказывают ему помощь.

40. Тем временем, Андрей Шевченко что-то активно просит у Зинченко. Скулассон все еще на газоне.

41. ГООООООООООЛ! Ракицкий издали вновь приложился к мячу, Халдорссон отбил перед собой, а Андрей Ярмоленко был первым на подборе и добил мяч в сетку.

42. Тем временем, у Исландии прошла замена. Вместо Скуласона, который не смог продолжить игру, вышел Магнусон.

44. Ярмоленко вновь пробивал по воротам, но его крученный удар заблокировали исландский защитники.

45. Атака Исландии завершилась после неудачного вброса мяча из аута. Сфера перешла к Украине.

45+1. Две минуты добавил к первому тайму арбитр.

45+2. Длинная передача Соболя в атаку со своей половины поля не нашла никого из партнеров.

45+2. Бьярнасон пробивал по воротам Украины, но в этот раз Кучер в подкате заблокировал удар.

Первый тайм окончен. 1:1. Не очень здорово, но могло быть и хуже.

Начался второй тайм!

46. Украина начала второй тайм с атаки - после рикошета мяч отскочил в руки Хальдорсону.

48. Коноплянка пыталась создать атаку на левом фланге, но потерял мяч.

49. Теперь уже у Исландии совсем не получилась фланговая атака. Бутко проводил глазами мяч в аут.

50. Степаненко здорово сыграл в отборе на своей половине поля, сорвав возможную атаку Исландии.

51. Кучер нарушил правила на Бьедварссоне, и судья назначил штрафной удар в ворота Пятова.

52. Сигурдссон сделал подачу в нашу штрафную, возник небольшой хаос, но украинцы раньше разобрались в ситуации, выбив мяч подальше.

53. Коноплянка пытался прорваться поближе к штрафной исландцев, но, наткнувшись на оборону, отдал передачу на фланг Сидорчуку. А футболист "Динамо" потерял мяч.

54. Украина много контролирует, но приблизиться к штрафной площадке исландцев все никак не выходит.

55. Ракицкий в подкате сорвал потенциально опасную атаку Исландии.

56. Финбогасон вдруг оказался с мячом перед Пятовым, но не успел пробить - первым к мячу успел Бутко. Очередной провал в защите сборной Украины.

58. Коноплянка вновь активничал на левом фланге, но потерял мяч, а затем сфолил на оппоненте.

59. Финбогасон в центре поля сфолил против Степаненко и получил за это желтую карточку.

60. Исландия провела быструю атаку, которую в своей штрафной в подкате сорвал Соболь. Угловой у гостей.

61. Очень опасно было у ворот Украины после розыгрыша углового. Сигурдсон сделал подачу, у кого-то из исландцев получился удар по воротам, и в результате Зинченко пришлось просто выносить мяч подальше из вратарской зоны Пятова.

62. Ракицкий вновь пробивал издали, но в этот раз совсем неточно.

63. Первая замена у Украины. Форвард Роман Зозуля заменил полузащитника Сергея Сидорчука.

64. Украина едва не создала голевой момент. Ярмоленко на фланге отдал классную передачу на Бутко, но прострел защитника "Шахтера" заблокировала Исландия.

65. Штрафной удар заработала Украины. Ярослав Ракицкий будет бить.

66. Удар Ракицкого пришелся в стенку. После этого Бутко делал подачу в штрафную, и исландцы выбили мяч на угловой.

67. Украина комбинировала вблизи штрафной площадки Исландии, но соперники не позволили нанести удар по своим воротам.

68. Украина продолжает владеть мячом, но пока без попыток атаковать.

70. Продолжает Украина перепасовку на своей и чужой половине поля, но пока ничего не получается. Следом за продвижением вперед идет потеря мяча.

72. Коваленко здорово бил издали, и Халлдорсону пришлось отбивать мяч руками. Ярмоленко был первым на подборе, но оказался в неудобном положении, и голевой момент был исчерпан.

73. Ярмоленко протащил мяч по правому флангу, сделал подачу, но за ней продолжения атаки не последовало.

74. Зозуля сфолил на сопернике на чужой половине поля. Ничего особенного.

75. Вторая замена у Исландии. Арнор Траустасон заменил Биркира Бьярнасона.

76. Украина со своей половины поля выбивала мяч на Зозулю, но Роману не удалось выгрызть сферу у соперников.

78. Контратака Исландии завершилась ударом из пределов штрафной площадки от Траустасона. Бутко заблокировал удар.

80. Вновь Украина увлекается комбинированием на своей половине поля. Исландия прессингует.

80. Соболь отлично прошел по флангу, и делал то ли прострел, то ли удар. В любом случае было очень опасно. Возможно, опаснейший момент за тайм в исполнении Украины.

81. Тут же Коноплянка бил издали, но здесь уже Халлдорссон был на месте.

82. Пенальти для Украины! Траустосон толкнул Бутко в спину в своей штрафной!

83. Коноплянка бьет мимо ворот с точки...

84. Исландия тут же воспряла духом и пробовала создать контратаку, но неудачно.

85. Последняя замена у Исландии. Хальфредсон вышел вместо Гудмундсона.

86. Исландия вновь пробовала атаковать, но до удара дело не дошло.

87. Соболь пробовал простреливать в штрафную исландцев, но слишком неудачно.

88. Хальфредсон заработал для своей команды штрафной удар вблизи линии аута на половине поля Украины.

89. Сигурдсон сделал подачу, а в штрафной площадке соперники сфолили на Пятове. Момент исчерпан.

90. Хальфредсон сорвал контратаку Украины, сбив Коноплянку.

90. Евгений Шахов вышел вместо Александра Зинченко. Это вторая замена у сборной Украины.

90+1. Всего лишь две минуты добавил арбитр к основному времени матча.

90+2. Последние минуты матча Исландия проводит в атаках. Сейчас, например, пришлось в игру вступать Пятову.

Матч окончен. Сборная Украины завершила вничью свой первый матч отборочного турнира к ЧМ-2018 против Исландии. 1:1.