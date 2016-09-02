"Шахтер" заявился на еврокубки: Срна сыграет в составе дончан в Лиге Европы

Донецкий "Шахтер" подал в УЕФА официальную заяку на матчи группового этапа Лиги Европы, сообщается на сайте команды.

В частности, в составе "Шахтера" в матчах Лиги Европы примет участие капитан команды Дарио Срна, которого еще накануне "сватали" в испанскую "Барселону". Несмотря на то, что летнее трансферное окно закрылось еще 31 августа, игрок теоретически мог перейти в каталонский клуб на правах свободного агегнта, разорвав контракт с донецким клубом.

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Полностью состав "Шахтера" выглядит таким образом:

вратари: 26. Никита Шевченко, 30. Андрей Пятов, 32. Антон Каниболоцкий, 55. Олег Кудрик*;

защитники: 2. Богдан Бутко, 5. Александр Кучер, 13. Вячеслав Шевчук, 14. Василий Кобин, 18. Иван Ордец, 25. Николай Матвиенко*, 31. Исмаили, 33. Дарио Срна, 38. Сергей Кривцов, 44. Ярослав Ракицкий;

полузащитники: 6. Тарас Степаненко, 8. Фред, 9. Дентиньо, 10. Бернард, 11. Марлос, 12. Веллингтон Нем, 17. Максим Малышев, 24. Вячеслав Танковский*, 28. Тайсон, 59. Александр Зубков*, 74. Виктор Коваленко*;

нападающие: 7. Евгений Селезнев, 19. Факундо Феррейра, 22. Эдуардо, 41. Андрей Борячук*.

*Заявлен по списку Б.

Всего в заявку вошли 29 футболистов.

Как сообщал УНИАН, "Шахтер" сыграет на групповом этапе Лиги Европы с португальской "Брагой", бельгийским "Гентом" и турецким "Коньяспором".