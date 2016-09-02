Донецкий "Шахтер" заявил 19-летнего игрока киевского "Динамо"

Донецкий "Шахтер" добавил в свою заявку в УПЛ четырех игроков, среди которых оказался 19-летний Александр Масалов, пять лет отыгравший в системе столичного "Динамо", сообщает "Золотой талант".

Масалов уже получил игровой номер — 69.

Масалов — уроженец Севастополя, там же и начал заниматься футболом у Василия Акимова в школе Севастополь-СДЮШОР-5. В 14 лет перебрался в Динамо, где его тренером был Павел Кикоть, в 16 становился чемпионом Украины среди юношей под началом Сергея Беженара, в 17 — чемпионом Украины среди юношей под началом Олега Венглинского.

С опережением Масалов, как и группа его сверстников 1997 года рождения, попал в команду "Динамо" U-19. Еще играя за выпускной класс академии, он, привлекался к играм за старших вместе с Богданом Михайличенко, Виктором Цыганковым, Ростиславом Таранухой, Дмитрием Фастовым, Сергеем Чоботенко, Алексеем Щебетуном, Александром Тымчиком и Артемом Ковбасой.

Но выше команды U-19 в Динамо Масалов не поднялся. Сыграл 29 матчей, забил 5 мячей, последний раз выходил на поле в ЧУ в динамовской футболке еще 13 марта, почти полгода назад.

Кроме того, Масалов довольно стабильно приглашался в юношескую сборную Украины Олегом Кузнецовым. Сыграл 14 матчей, забил 1 гол.

В "Шахтере" экс-динамовец будет играть за команду U-21, которая ближайший матч чемпионата Украины проведет как раз с Динамо — 8 сентября. Это будет центральный матч первого круга в молодежном чемпионате Украины.