Драгович про переход из "Динамо" в немецкий "Байер": "Суркис четыре раза менял сумму трансфера"

Экс-игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Александр Драгович рассказал о сложностях переговоров руководства украинского и немецкого клубов, при переходе в "Байер" из Леверкузена в интервью Laola1.at.

"Я еще до старта Евро-2016 четко обозначил свою позицию - хочу перейти в немецкий "Байер". Это было в мае. Об этом были прекрасно осведомлены в руководстве киевского "Динамо". Тем не менее, договориться руководителям двух клубов было очень трудно", - отметил игрок.

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"Суркис прекрасно понимал, что особой пользы "Динамо" после таких слов уже наверняка не принесу. А поэтому он "выжимал все соки" из руководства "Байера". Он четырежды менял сумму трансфера. Хорошо, что в Леверкузене оказались очень терпеливые переговорщики и все закончилось удачно. В новом клубе верят в меня и это очень помогает, добавляет сил и эмоций", - добавил Драгович.

Как сообщал УНИАН, австрийский футболист перешел из "Динамо" в немецкий "Байер" в летнее трансферное окно, 23 августа. Как сообщали СМИ, стоимость трансфера игрока составила 18 млн. евро.