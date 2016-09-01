Игрок "Шахтера" Тотовицкий отдан в аренду в бельгийский "Кортрейк"

Украинский футболист Андрей Тотовицкий отправлен донецким "Шахтером" в аренду на один сезон в "Кортрейк", сообщается на официальной страничке в Facebook бельгийского клуба.

"23 -летний украинец может быть полезен на всех атакующих позициях", - охарактеризовали игрока в сообщении об аренде бельгийцы.

Тотовицкий принадлежит "Шахтеру" но сыграл в составе первой команды только 1 матч, в 2012-м году. В остальном он игра в составе "Шахтера-3". В 2013-15 годах игрок выступал в составе "Ильичевца" из Мариуполя (32 игры, 7 голов), а в прошлом сезоне 2015/16 - в луганской "Заре" (24 игры, 6 голов).