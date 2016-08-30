Коноплянка срочно покинул сборную Украины для подписания контракта с немецким "Шальке"

Украинский полузащитник испанской "Севильи" Евгений Коноплянка покинул расположение сборной Украины и отправился в Германию для завершения своего трансфера в "Шальке". Об этом сообщает Sport Arena, ссылаясь на телеканал "Футбол 1".

По информации источника, речь идет об аренде с правом возможного выкупа, однако также не исключен вариант и с полноценным трансфером за 20 миллионов евро.

Сегодня испанское издание Marca сообщило о том, что "Шальке" возьмет украинца в аренду с опцией обязательного выкупа за 13-16 миллионов евро.

Ранее СМИ утверждали, что "Севилья" хочет получить за футболиста 20 миллионов евро, в то время как "Шальке" готов заплатить за него 15 миллионов евро.

Напомним, в течение минувшего сезона в чемпионате Испании Коноплянка принял участие в 32 матчах, забив 4 гола.