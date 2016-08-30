Экс-игрок "Динамо" Ленс перешел в турецкий "Фенербахче"

Футбольный клуб "Фенербахче" (Стамбул) официально объявил об аренде игрока Джермейна Ленса, права на которого принадлежат английскому "Сандерленду", сообщает официальный сайт "Фенербахче".

Ленс арендован сроком на один год.

Футболист уже прошел медобследование, подписал соглашение и встретился с партнерами по команде.

Любопытно, что Ленс перешел в «Фенербахче» вслед за тренером Диком Адвокатом, который ранее тренировал «Сандерленд».

Также стоит отметить, что «Фенербахче» сыграет с луганской «Зарей» в групповом этапе Лиги Европы.

С 2013-го по 2015-й годы Ленс защищал цвета киевского «Динамо», в составе которого провел 48 матчей и забил 10 голов.

Из "Динамо" он перешел в «Сандерленд», где в сезоне 2015/16 провел 18 игр и забил 2 гола.