Тренер "Динамо" Ребров после поражения от "Ворсклы": "Это исключительно моя ошибка"

Главный тренер «Динамо» Сергей Ребров на послематчевой пресс-конференции по итогам игры с полтавской "Ворсклой" взял всю ответственность за поражение на себя, сообщает dynamo.kiev.ua.

"Конечно, мы проиграли по делу. Создали достаточно голевых моментов, но то, как мы сегодня играли в обороне, не выдерживает никакой критики. Все хотят атаковать... Повторюсь, не могу сказать, что мы не создавали сегодня остроты, но нельзя просто забывать об обороне. В итоге, «Ворскла» могла нам забить и три, и пять голов", - отметил Ребров.

"Не стану никого сейчас обвинять, это исключительно моя ошибка. Команда должна быть готова таким образом, чтобы все её футболисты серьезно относились к любому сопернику. «Днепр» нас простил, «Сталь» простила. «Ворскла» — нет. Такое должно было рано или поздно случиться", - посетовал тренер.

"В то же время, многие наши проблемы — не от хорошей жизни. От нас ушел Велозу, от нас ушел Драгович. Добавьте сюда ситуацию с травмами — кто-то в лазарете, а кто-то еще не в полной мере набрал утраченные кондиции после полученных повреждений. В итоге, по сравнению с прошлым сезоном, наш состав ослаблен на 4-5 человек. И у нас, к сожалению, нет кадровой возможности найти полноценной замены этим футболистам. Мы работаем с теми, кто у нас есть, стараясь выжать максимум", - заметил Ребров.

Как сообщал УНИАН, "Динамо" проиграло полтавской "Ворскле" в матче 6-го тура УПЛ со счетом 0:2.