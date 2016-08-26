Голландский ПСВ арендовал Зинченко сроком на один год

19-летний игрок сборной Украины по футболу Александр Зинченко, права на которого принадлежат английскому "Манчестер Сити", отдан на год в аренду в голландский клуб ПСВ из Эйндховена, сообщает официальный сайт голландцев.

Срок соглашения может быть впоследствии продлен на еще один сезон.

При этом, украинский футболист сможет начать выступать за свой новый клуб только в сентябре.

Зинченко пропустит ближайшую игру чемпионата Голландии против "Гронингена". Затем наступит пауза в национальном чемпионате в связи с играми национальных сборных. Следующий матч ПСВ проведет только 10 сентября, когда команда в гостях будет противостоять НЕКу из Неймегена.

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Зинченко выступал в молодежном составе "Шахтера", но никогда не играл в основной команде донецкого клуба. Сезон 2015/16 он провел в российской "Уфе".

Игрок был включен в заявку сборной Украины на Евро-2016, но не провел на турнире ни одного матча.