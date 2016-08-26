УЕФА с 2018 года усложнит квалификацию в ЛЧ для клубов из стран с низким рейтингом

Об этом пишет Sky Sports, передает РБК-Украина.

С 2018 года по четыре лучших клуба из Англии, Италии, Испании и Германии будут автоматически проходить в групповую стадию турнира.

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Это решение отберет гарантированное место в ЛЧ у чемпионов стран с более низким рейтингом УЕФА, что приведет к меньшему количеству команд из нетоповых чемпионатов. Им придется пробиваться через раунд плей-офф квалификации.

Сейчас Украина занимает в рейтинге УЕФА восьмое место и делегирует в Лигу Чемпионов два клуба - один попадает в групповой этап, второй начинает борьбу в третьем раунде квалификации.

Как сообщал УНИАН, вчера чемпион Украины "Динамо" узнал имена соперников по группе Лиги Чемпионов, которыми стали "Бенфика", "Наполи" и "Бешикташ".