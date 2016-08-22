Сборная Украины проведет товарищеский матч с Аргентиной

Сборная Украины по футболу проведет товарищеский матч с командой Аргентины. Об этом на своей странице в Facebook написал президент Федерации футбола Украины Андрей Павелко.

Глава ФФУ находится с визитом в Буэнос-Айресе, где встретился с главой Ассоциации футбола Аргентины Армандо Пересом. В ходе общения стороны дали друг другу предварительное согласие на проведение товарищеского матча между национальными командами.

По словам Павелко, дата встречи будет зависеть от результатов выступлений сборной Аргентины в отборе к чемпионату мира 2018 года. Предварительные даты: ноябрь 2017-го или март 2018-го года.

Как сообщал УНИАН, ранее Павелко провел переговоры с руководством Бразильской футбольной конфедерации по поводу товарищеского матча Украины и Бразилии. Эта встреча может состояться в Украине, накануне старта финальной части чемпионата мира 2018 года.