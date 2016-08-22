"Милан" начал новый чемпионат Италии с победы, а "Интер" - с поражения

Итальянский "Милан" обыграл "Торино" в матче 1-го тура итальянской футбольной Серии А.

Победу подопечные Винченцо Монтеллы одержали благодаря хет-трику форварда Карлоса Бакки. Счет встречи - 3:2.

При этом миланский "Интер" неожиданно уступил веронскому "Кьево" со сечтом 0:2, а вице-чемпионы Италии "Наполи" сыграли вничью 2:2 с новичком лиги "Пескарой".

Милан - Торино - 3:2 (1:0)

Голы: Бакка (38, 50, 62, с пенальти) - Белотти (48), Базелли (90+1).

Кьево - Интер - 2:0 (0:0)

Голы: Бирса (49, 81).

Пескара - Наполи - 2:2 (2:0)

Голы: Бенали (8), Капрари (35) - Мертенс (60, 63).

Как сообщал УНИАН, вчера "Ювентус" и "Рома" одержали победы в матчах 1-го тура Серии А.