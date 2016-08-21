УПЛ. "Ворскла" сыграла вничью со "Сталью", "Черноморец" победил "Зирку"

Полтавская "Ворскла" не смогла в домашнем матче 5-го тура украинской Премьер-лиги с каменской "Сталью" не смогла прервать свою безвыигрышную серию, которая теперь составляет шесть игр.

По ходу встречи больше возможностей, чтобы забить гол имели гости из Каменского, но матч завершился без голов - 0:0.

В другом поединке тура одесский "Черноморец" со счетом 1:0 победил на выезде "Зирку" из Кропивницкого, которая проводила первую встречу под руководством нового главного тренера Дарио Друди.

Единственный гол после подачи с фланга на 39-й минуте забил защитник гостей Давид Хочолава. "Зирка" могла отыграться еще до перерыва, но Александр Кучеренко не реализовал пенальти.

Ворскла (Полтава) — Сталь (Каменское) - 0:0 (0:0)

В: Непогодов, Пердута, Дитятьев, Скляр (Кравченко, 85), Ребенок, Чеснаков, А.Ткачук, Кобахидзе, Заричнюк (Бартулович, 46), Хлебас, Коломоец (Загорулько, 77)

С: Панькив, Пашаев, Ищенко, Стаменкович, Довгий, Карасюк, Каленчук, Васин (Мысык, 90+4), Деул, Дансо (Г.Малакян, 46), Комвалиус (Дебелко, 89).

Предупреждение: Дитятьев.

Зирка (Кропивницкий) — Черноморец (Одесса) - 0:1 (0:1)

Голы: Хочолава (39);

З: Паст, Баенко, Кучеренко, Ковалев, Бацула, Гавриш, Лупашко, Загальский (Чумак, 68), Щедрый, Попов (Билоног, 57), Локтионов (Чичиков, 54);

Ч: Боровик, Данченко (Азацкий, 75), Мартыненко, Хочолава, Люлька, Филимонов, Смирнов (Татарков, 78), Калитвинцев, Андриевский, Кабаев, Хобленко (Сильвио, 64);

Предупреждения: Гавриш — Филимонов, Хочолава, Мартыненко, Боровик.