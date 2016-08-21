УПЛ. Луганская "Заря" победила львовские "Карпаты" (видео)

Луганская "Заря" победила львовские "Карпаты" в матче 5-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги (УПЛ). Матч завершился со счетом 2:1.

На 20-й минуте Артем Гордиенко оказался первым на добивании после удара его партнера Ивана Петряка в штангу ворот "Карпат". За три минуты до конца встречи Александр Караваев ударом из-за пределов штрафной удвоил преимущество луганчан.

До конца матча Ивану Лобаю из "Карпат" удалось после подачи с фланга отквитать один гол, но на большее львовян не хватило.

Таким образом, "Заря" теперь имеет в активе 13 очков продолжает погоню за "Динамо" и "Шахтером" в чемпионате Украины. "Карпаты" по-прежнему находятся на последнем месте с показателем в -2 очка.

Заря (Луганск) - Карпаты (Львов) - 2:1 (1:0)

Голы: Гордиенко (20), Караваев (87) – Лобай (88);

З: Шевченко, Каменюка, Форстер, Сиваков, Соболь, Караваев, Гордиенко, Гречишкин, Любенович (Паулиньо, 63), Петряк (Липартия, 74), Бонавентуре (Кулач, 78)

К: Пидкивка, Костевич, Лобай, Нестеров, Ксенз, Чачуа (Рудыка, 69), Новотрясов, Грысьо (Кравец, 46), Худобяк, Мирошниченко (Кадимян, 60), Бланко-Лещук;

Предупреждения: Каменюка, Любенович – Кравец, Нестеров.