Премьер-лига. Заря - Карпаты: онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в матче 5-го тура украинской футбольной Премьер-лиги луганская "Заря" принимает на запорожской "Славутич-Арене" львовские "Карпаты".

По итогам первых четырех матчей сезона "Заря" набрала 10 очков и закрепилась в качестве третьей команды чемпионата, вслед за киевским "Динамо" и донецким "Шахтером". При этом обе домашние встречи луганчане завершали разгромом - у "Олимпика" подопечные Юрия Вернидуба выиграли 3:0, а у "Черноморца" - 4:0. Таким образом, даже несмотря на несколько кадровых потерь в летнее межсезонье, "Заря" сумела сохранить свои позиции, по крайней мере, в национальном первенстве.

Львовские "Карпаты" находятся в противоположной части турнирной таблицы, имея -2 очка. Впрочем, это не означает, что "бело-зеленые" не смогут навязать сопернику борьбу за ничью, а то и за победу. В начале сезоне львовяне демонстируют неплохой футбол, набрав четыре балла в матчах с "Олимпиком" и "Ворсклой". Могло, правда, быть и больше, если бы не достаточно спорные судейские решения в матче с "Ворсклой", а также недостаток везения в поединке с "Шахтером". "Горняки", игравшие на прошлой неделе с "Карпатами", надолго запомнят этот матч, ведь не каждый раз удается выиграть встречу, уступая со счетом 0:2.

Букмекеры считают фаворитом матча номинальных хозяев "Славутич-Арены". На победу "Зари" можно поставить с коэффифиентом до 1,79, а на успех "Карпат" - до 5,1. Ничья в этой встрече с оценивается с коэффициентами до 3,88.

Матч "Заря" - "Карпаты" начнется на "Славутич-Арене" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".