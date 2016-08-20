АПЛ. "Лестер" и "Арсенал" не выявили победителя в очной встрече

Чемпион Англии "Лестер Сити" не смог обыграть лондонский "Арсенал" в матче 2-го тура английской Премьер-лиги (АПЛ). Игра завершилась без голов - 0:0.

По ходу встречи команды создали минимум по-настоящему голевых моментов. В конце матча "Лестер" мог вырвать победу, но вратарь "Арсенала" Петр Чех справился с ударом Рияда Мареза.

Как сообщал УНИАН, ранее "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити", "Челси" и "Тоттенхэм" добыли победы в матчах 2-го тура АПЛ. В то же время "Ливерпуль" сенсационно уступил "Бернли".