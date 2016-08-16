Футболист "Шахтера" Тайсон выбирает между сборными Украины и Бразилии

Бразильский полузащитник донецкого "Шахтера" Тайсон, который может сменить гражданство для выступлений в сборной Украины, получил приглашение из сборной Бразилии. Об этом сообщает tribuna.com.

Футболист получил официальный вызов в сборную Бразилии на матчи отбора ЧМ-2018 против Эквадора (30 августа) и Колумбии (7 сентября).

Вместе с тем, спортивный директор сборной Украины Евгений Красников в интервью телеканалу "Футбол 1" сообщил, что Тайсон примет окончательное решение о выступлении за украинскую национальную команду до 22 августа.

Напомним, ранее глава комитета сборных Украины Мирон Маркевич заявлял, что футболисты "Шахтера" Тайсон и Марлос не против сменить гражданство и выступать за сборную Украины.