Новый тренер "Челси" Конте дебютировал в Премьер-лиге с победы над "Вест Хэмом"

Лондонский "Челси" под руководством нового главного тренера Антонио Конте победил "Вест Хэм" в рамках 1-го тура английской Премьер-лиги. Матч завершился со счетом 2:1.

Все голы в матче были забиты во втором тайме. На 47-й минуте полузащитник "Челси" Эден Азар реализовал пенальти, но спустя ровно полчаса Джеймс Коллинз из "Вест Хэма" сравнял счет.

Победу "синим" принес дальний удар испанского форварда Диего Косты на 89-й минуте.

Челси - Вест Хэм - 2:1 (0:0)

Голы: Азар (47, с пенальти), Диего Коста (87) - Коллинз (87).

Как сообщал УНИАН, ранее в рамках 1-го тура чемпионата Англии добыли победы "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль", а действующий чемпион страны "Лестер" потерпел неожиданное поражение.