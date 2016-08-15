Немецкий форвард Подольски объявил о завершении карьеры в сборной

Немецкий нападающий турецкого "Галатасарая" Лукаш Подольски объявил о завершении карьеры в составе своей национальной сборной. Заявление футболиста опубликовал официальный сайт Футбольного союза Германии, сообщает Sport Arena.

"Дорогие фанаты, перед стартом нового сезона я должен вам сказать то же самое, что недавно сообщил главному тренеру национальной сборной (Йоахиму Леву — ред.). Я больше не буду выступать за сборную Германии. Пришло время посвятить себя другим вещам. В первую очередь, конечно, моей семье", - заявил 31-летний Подольски.

"Это решение далось мне очень трудно. После Евро-2016 я почувствовал, что мои цели изменились. Мое время в сборной Германии прошло".

"За свою жизнь я прошел путь от двухлетнего мальчика, мечтающего надеть футболку сборной, до чемпиона мира. Разве можно мечтать о чем-то большем?"

"Это очень эмоциональное прощание. Ничто в жизни не сможет заменить мне те моменты счастья, которые я испытал в составе сборной Германии".

31-летний поляк с немецким паспортом дебютировал за сборную Германии в июне 2004 года. С того времени на его счету 48 голов в 129 матчах, что является третьим показателем в истории сборной Германии. Больше забивали только Герд Мюллер (68 голов) и Мирослав Клозе (71 гол).

В составе национальной сборной Подольски выиграл чемпионат мира-2014, а также стал участником четырех чемпионатов Европы (2004, 2008, 2012 и 2016) и сыграл чемпионатах мира 2006 и 2010 годов.

Как сообщал УНИАН, в конце июля о завершении карьеры в сборной Германии также объявил Бастиан Швайнштайгер.