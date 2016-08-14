УПЛ. Одесский "Черноморец" взял первую победу в сезоне (видео)

Одесский "Черноморец" со счетом 3:0 разгромил донецкий "Олимпик" в матче 4-го тура украинской Премьер-лиги.

В первом тайме два гола забил полузащитник одесской команды Евгений Мартыненко, который дважды удачно играл головой в штрафной площадке соперника. На 17-й минуте он воспользовался подачей со стандарта в исполнении Владислава Калитвинцева, а на 36-й - оказался первым у мяча после исполнения углового.

Третий гол "Черноморец" забил перед самым финальным свистком в матче. Точный удар с линии штрафной удался Владимиру Барилко.

Отметим, что "Черноморец", победив "Олимпик", взял свои первые очки в сезоне. "Олимпик" по-прежнему имеет четыре балла в турнирной таблице.

Черноморец (Одесса) — Олимпик (Донецк) - 3:0 (2:0)

Голы: Мартыненко (17, 36), Барилко (90+4)

Ч: Боровик, Люлька, Мартыненко, Хочолава, Данченко, Калитвинцев, Смирнов (Ковалец, 77), Филимонов (Барилко, 85), Кабаев, Андриевский, Хобленко (Коркишко, 67);

О: Махарадзе, Парцвания, Петров, Гришко, Немчанинов, Корнев (Лысенко, 46), Шестаков, Доронин, Гошкодеря, Драченко (Иллой-Айет, 46), Матяж (Хомутов, 64);

Предупреждения: Хобленко, Филимонов, Мартыненко – Петров.