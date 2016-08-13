"Зирка" из Кропивницкого в ближайшие дни сменит главного тренера

Главный тренер новичка украинской Премьер-лиги "Зирки" из Кропивницкого Сергей Лавриненко, вероятно, покинет свою должность после матча 4-го тура против луцкой "Волыни". Об этом он заявил в интервью телеканалу "Футбол 1", сообщает football.ua.

"Последний ли для меня матч с "Волынью"? Мы договорились с президентом о том, что я дорабатываю до того момента, пока не прибудет новый тренер. Это произойдет в воскресенье или понедельник. На игру с Волынью команду выведу я, а дальше будем вести переговоры. Скорее всего, я не останусь в клубе", — сказал Лавриненко.

"Клуб будет развиваться по-европейски, будет приглашен иностранный специалист. Думаю, что это шаг вперед для "Зирки", — добавил он.

Отметим, что кандидатами на должность главного тренера "Зирки" являются сербский экс-наставник львовских "Карпат" Игор Йовичевич и украинский экс-тренер харьковского "Металлиста" Игорь Рахаев.

Матч чемпионата Украины, где "Зирка" сыграет на выезде против "Волыни", начнется сегодня в 17:00.