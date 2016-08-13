Премьер-лига. "Днепр" - "Ворскла": онлайн-трансляция (видео)

Сегодня в рамках 4-го тура чемпионата украинской Премьер-лиги "Днепр" принимает неудачника Лиги Европы полтавскую "Ворсклу".

Пока что, несмотря на кардинальные изменения в составе, "Днепр" отставляет по себе приятное впечатление. Молодые футболисты, влившиеся в коллектив УПЛ, уже продемонстрировали, что в украинском первенстве с ними придется считаться любой команде. Ранее подопечные Дмитрия Михайленко разгромили "Волынь", сыграли вничью с "Олимпиком" и в упорнейшей борьбе уступили киевскому "Динамо". Сегодня днепряне на родном стадионе постараются добыть вторую побед в сезоне.

Соперник у "Днепра" также не из простых. "Ворскла" уже который год подряд завершает сезон в верхней части турнирной таблицы и выходит в Лигу Европы. Правда, в нынешнем сезоне европейский вояж полтавчан удачным не назовешь - команда Василия Сачко уже в своем первом противостоянии уступила скромной хорватской "Локомотиве".

Сачко жалуется на то, что его команда не сыграна, а болельщики видят проблемы с игровым рисунком "бело-зеленых". Например, матч предыдущего тура с "Карпатами" вполне мог завершиться победой львовян, если бы не некоторые спорные судейские решения. А так, "Ворскла" смогла добыть ничью, и теперь в ее активе, как и у "Днепра", четыре очка.

Разумеется, и "Днепр", и "Ворскла" борются за попадание в Топ-6 команд по итогам первой части чемпионата, на данный момент они занимают четвертое и пятое место в турнирной таблице, соответственно. Очный матч - прекрасная возможность для них закрепиться в лидирующей группе.

Матч "Днепр" - "Ворскла" начнется на "Днепр-Арене" в 19:30.

ТВ-трансляцию игры проведет телеканал "2+2".