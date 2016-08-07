Украинский футболист попал в аварию в состоянии сильного алкогольного опьянения

Украинский форвард хорватского "Хайдука" Артем Радченко стал виновником аварии ДТП, сообщает football.ua, ссылаясь на 24sata.hr.

Инцидент произошел сегодня в 6:30 утра. Игрок за рулем VW Polo врезался в автобус, после чего вместе с пассажиром авто был доставлен в больницу.

В крови 21-летнего украинца обнаружено содержание алкоголя в 3,3 промилле (в 11 раз больше нормы, разрешенной в Украине). Хорватская полиция проводит расследование.

Напомним, Радченко является воспитанником харьковского "Металлиста", в составе которого в 2012-2015 годах принял участие в 21 матче. Он перешел в "Хайдук" летом 2015 года и провел в минувшем сезоне четыре игры в чемпионате Хорватии.

Как сообщал УНИАН, ранее "Хайдук", в котором также играет еще один украинец Максим Белый, в противостоянии 3-го квалификационного раунда Лиги Европы прошел ФК "Александрия".