Новая домашняя форма "Динамо" выполнена в стиле вышиванки (фото)
15:42, 04 августа 2016Футбол
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Киевское "Динамо" представило новый комплект домашней формы на сезон 2016/2017.
Новая форма "Динамо" похожа на выживанку / facebook.com/fcdynamoua
Киевское "Динамо" представило новый комплект домашней формы на сезон 2016/2017, сообщает официальный сайт клуба.
Форма выполнена в традиционных белых цветах с элементами украинской вышиванки. При разработке экипировки дизайнеры осуществили пожелания фанов клуба привнести национальные элементы и культурные символы украинского народа в дизайн новой формы.
Также отмечается, что с плеч формы пропали три фирменные вертикальные полосы от производителя Adidas. Теперь эти полосы находятся по бокам.
facebook.com/fcdynamoua
Свой первый матч в новой экипировке "Динамо" проведет 6 августа в домашнем поединке чемпионата Украины с "Днепром".
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