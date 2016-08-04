Новая домашняя форма "Динамо" выполнена в стиле вышиванки (фото)

Киевское "Динамо" представило новый комплект домашней формы на сезон 2016/2017, сообщает официальный сайт клуба.

Форма выполнена в традиционных белых цветах с элементами украинской вышиванки. При разработке экипировки дизайнеры осуществили пожелания фанов клуба привнести национальные элементы и культурные символы украинского народа в дизайн новой формы.

Также отмечается, что с плеч формы пропали три фирменные вертикальные полосы от производителя Adidas. Теперь эти полосы находятся по бокам.

Свой первый матч в новой экипировке "Динамо" проведет 6 августа в домашнем поединке чемпионата Украины с "Днепром".