Фонсека: "За вылет "Шахтера" из Лиги чемпионов спрашивать нужно только с меня"

Главный тренер донецкого "Шахтера" Пауло Фонсека во время пресс-конференции после ответного матча квалификации Лиги чемпионов с "Янг Бойз" несколько раз заявил, что только он ответственен за вылет команды из турнира. Об этом сообщает Sport Arena.

"Понятно, что мы все очень расстроены. За все, что здесь произошло, ответственен только я. Спрашивать, нужно только с меня", - заявил Фонсека.

При этом, он отметил, что "Шахтер" доминировал большую часть игры, а игроки команды не реализовали ряд голевых моментов как при счете 0:0, так и при счете 2:0.

"Оба гола пришли с фланга Дарио Срны? Не ищите тут виновных среди игроков, я отвечаю за все. Не могу сказать, что не хватило отдачи игроков. Может чего-то не хватило, но ответственен я. Понятно, что раз нам забивали, то мы допускали ошибки", - сказал Фонсека.

"Синтетическое поле? Как я вам уже говорил, я не ищу каких-то отговорок, особенно в те моменты, когда мы проигрываем матчи. Искусственное поле – не причина поражения. За все ответственен только я", - добавил он.

В самом начале пресс-конференции португальский специалист также отметил, что выход в групповой этап Лиги чемпионов был одной из целью "горняков" на нынешний сезон.

"Хочу поздравить "Янг Бойз", он сыграл достойно. Очень обидно, что мне не удалось пройти этот период, потому что одна из наших главных целей – пройти в групповой этап Лиги чемпионов", — сказал тренер.

Как сообщал УНИАН, донецкий "Шахтер" вылетел из Лиги чемпионов, проиграв швейцарскому "Янг Бойз" сначала в основное время со счетом 0:2, а потом в серии пенальти.