Экс-футболист "Днепра" Зозуля: "Лаштувка помог армии больше, чем остальные футболисты вместе взятые"

Украинский форвард испанского "Бетиса" Роман Зозуля, который несколько последних лет также занимается волонтерством, отметил финансовую помощь армии со стороны чешского экс-вратаря Яна Лаштувки. Об этом он рассказал в интервью Tribuna.com.

"Когда все начиналось, практически никто не помогал. Бывало, когда мы в команде получали зарплату или какие-то бонусы, я ходил и просил ребят скинуться. Объяснял – парни, нужно срочно купить скорую помощь, давайте поможем. Много раз собирали так необходимую сумму и покупали, что нужно.

Отдельно скажу про Лаштувку – он каждый месяц мне приносил деньги. Для меня это стало полной неожиданностью. Он из другой страны, а помог больше, чем все остальные футболисты вместе взятые. Лаштувка – это человек с большой буквы. Золотой человек. Я ради него готов на все", - заявил Зозуля.

Он также отметил, что фонду "Народная армия" помогали только футболисты из Днепра и Киева, но их фамилии Зозуля называть не стал.

"Отказы в помощи? Много! Очень много! Поэтому у меня в последнее время и было такое отношение к футболистам – поздоровался и все. А в жизни, чтобы общаться с таким человеком – не хотелось. Думал, это не будет влиять на личные отношения – ну, знаешь, у каждого свое мнение, своя голова на плечах... Но очень обидно. Я такой человек, тяжело мне прощать", – добавил Зозуля.

Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля несколько дней назад стал игроком испанского "Бетиса", за свою новую команду он сможет дебютировать послезавтра, 4 августа, в товарищеском матче против лиссабонского "Спортинга".

Ян Лаштувка по окончании минувшего сезона покинул "Днепр", Позже появилась информация о том, что он готовится к новому сезону с чешской "Карвиной".