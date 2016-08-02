Украинского форварда Зозулю в Севилье встречали десятки фотокамер (видео)

Украинский форвард Роман Зозуля прибыл в расположение испанского "Бетиса". Соответствующее видео появилось вчера на официальном твиттере севильской команды, сообщает Sport Arena.

Как видно на видео, Зозулю в аэропорту Сан Пабло встречали десятки фотокамер.

Así ha sido la llegada de Roman Zozulya a San Pablo. Pronto, con la camiseta del Real Betis Balompié pic.twitter.com/Z6oRD3Ronb — ElDesmarque Betis (@eldesmarque_rbb) 1 августа 2016 г.

Ожидается, что уже сегодня Зозуля приступит к тренировкам вместе со своими новыми партнерами.

Читайте такжеЗозуля: "Моя зарплата в "Бетисе" будет в три раза меньше, чем в "Днепре"Дебютировать за "Бетис" он сможет уже 4 августа, в товарищеском поединке против лиссабонского Спортинга. Первый официальный матч "Бетиса" в новом сезоне состоится 20 августа, а соперником "зелено-белых" будет чемпион Испании — "Барселона".

Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля подписал с "Бетисом" трехлетний контракт.