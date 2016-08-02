Украинского форварда Зозулю в Севилье встречали десятки фотокамер (видео)

11:09, 02 августа 2016
Футбол
719

Роман Зозуля прибыл в расположение "Бетиса" и уже послезавтра сможет дебютировать за новый клуб.

Зозуля прилетел в Севилью / ФК

Украинский форвард Роман Зозуля прибыл в расположение испанского "Бетиса". Соответствующее видео появилось вчера на официальном твиттере севильской команды, сообщает Sport Arena.

Как видно на видео, Зозулю в аэропорту Сан Пабло встречали десятки фотокамер.

Ожидается, что уже сегодня Зозуля приступит к тренировкам вместе со своими новыми партнерами.

Читайте такжеЗозуля: "Моя зарплата в "Бетисе" будет в три раза меньше, чем в "Днепре"Дебютировать за "Бетис" он сможет уже 4 августа, в товарищеском поединке против лиссабонского Спортинга. Первый официальный матч "Бетиса" в новом сезоне состоится 20 августа, а соперником "зелено-белых" будет чемпион Испании — "Барселона".

Как сообщал УНИАН, Роман Зозуля подписал с "Бетисом" трехлетний контракт.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter