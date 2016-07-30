"Волынь" и "Олимпик" сыграли вничью в первом матче тура Премьер-лиги

В Луцке завершился стартовый матч 2-го тура чемпионата Украины по футболу среди команд Премьер-лиги, в котором "Волынь" принимала на своем поле донецкий "Олимпик" и сыграла вничью - 2:2.

Судьба матча была решена на 6-й минуте добавленного арбитром времени.

Лучане гораздо активнее начали матч и уже на 18-й минуте открыли счет. Гол на счету Виктора Хомченко. Кичак сильно выбил мяч из штрафной, Хомченко ворвался в штрафную "Олимпика", обыграл Барановского и Махарадзе, после чего закатил мяч в ворота.

Во втором тайме хозяева продолжали атаковать и на 58-й минуте гол забил Олег Герасимюк. Мемешев слева ворвался в штрафную, но бить не стал, а сделал передачу на Герасимюка, который подработал мяч, и неотразимо пробил в нижний угол ворот.

Казалось, что судьба матча уже решена, но на 72-й минуте гол забил Антон Поступаленко и восстановил интригу. А уже в добавленное арбитром время, на 96-й минуте, Кирилл Петров в последней атаке "Олимпика" во второй раз поразил ворота соперника.

Таким образом, команды набрали первые очки в новом сезоне УПЛ, по одному баллу.