Футболист сборной Украины и "Днепра" Зозуля стал игроком "Бетиса"
23:01, 27 июля 2016Футбол
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Нападающий подписал контракт на три года.
Футболист сборной Украины и "Днепра" будет играть в испанском клубе / realbetisbalompie.es
Форвард сборной Украины и днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля стал игроком испанского «Бетиса», сообщает официальный сайт клуба.
26-летний украинский нападающий подписал контракт с севильским клубом на 3 года.
Ранее, в среду днем украинец прошел медосмотр в Мадриде, а уже сегодня вечером поставил подпись под соглашением с новой командой.
28 июля Зозуля отправится на сборы в Германию, где присоединится к своей новой команде.
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