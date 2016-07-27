Футболист сборной Украины и "Днепра" Зозуля стал игроком "Бетиса"

Форвард сборной Украины и днепропетровского "Днепра" Роман Зозуля стал игроком испанского «Бетиса», сообщает официальный сайт клуба.

26-летний украинский нападающий подписал контракт с севильским клубом на 3 года.

Ранее, в среду днем украинец прошел медосмотр в Мадриде, а уже сегодня вечером поставил подпись под соглашением с новой командой.

28 июля Зозуля отправится на сборы в Германию, где присоединится к своей новой команде.