Футболистов "Ворсклы" задержали в аэропорту Загреба на час в помещении без кондиционера

Игроки и члены официальной делегации полтавской "Ворсклы" почти час ждали оформления визовых и таможенных документов в аэропорту Загреба, куда прибыли на матч 3-го раунда квалификации Лиги Европы с местной командой "Локомотива", сообщает пресс-служба полтавского клуба.

Было ли это простым стечением обстоятельств, связанным с какими-то чисто техническими причинами таможенных служб, или чья-то "изысканная прихоть" неизвестно.

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А если взять во внимание тот факт, что в жаркую погоду в вестибюле не было даже надлежащего кондиционирования, можно только представить, какое настроение со старта создала принимающая сторона гостям из Украины.

Как сообщал УНИАН, матч "Локомотива" - "Ворскла" состоится в Загребе в четверг, 28 апреля. Это будет первая игра 3-го раунда квалификации Лиги Европы.