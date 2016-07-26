"Шахтер" выиграл у "Янг Бойз в первом матче Лиги чемпионов
23:43, 26 июля 2016Футбол
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Игра завершилась со счетом 2:0.
facebook.com/fcshakhtar
Во Львове завершился первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" выиграл у швейцарского "Янг Бойз".
Игра завершилась со счетом 2:0.
Горняки имли заметное преимущество на протяжении всего матча. В середине первого тайма, на 27-й минуте, гол забил Бернард. А удвоил преимущество горняков точным ударом на 75-й минуте Евгений Селезнев.
УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.
Ответный матч, в котором решится судьба путевки в заключительный раунд квалификации - плей-офф - состоится 3 августа в Берне.
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