"Шахтер" выиграл у "Янг Бойз в первом матче Лиги чемпионов

Во Львове завершился первый матч 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов, в котором донецкий "Шахтер" выиграл у швейцарского "Янг Бойз".

Игра завершилась со счетом 2:0.

Горняки имли заметное преимущество на протяжении всего матча. В середине первого тайма, на 27-й минуте, гол забил Бернард. А удвоил преимущество горняков точным ударом на 75-й минуте Евгений Селезнев.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, по которой можно проследить за ходом событий.

Ответный матч, в котором решится судьба путевки в заключительный раунд квалификации - плей-офф - состоится 3 августа в Берне.