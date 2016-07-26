Стал известен состав "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз"

Сегодня донецкий "Шахтер" проведет во Львове первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".

За несколько минут до начала матча стали известны стартовые составы команд.

В частности, наставник "горняков" Пауло Фонсека вновь предпочел поставить в центре защиты команды Ивана Ордеца и Сергея Кривцова, в то время как Читайте такжеБукмекеры считают "Шахтер" фаворитом в матче с "Янг Бойз"игроки сборной Украины Александр Кучер и Ярослав Ракицкий остались за предалами стартового состава.

В целом, состав "Шахтера" не отличается от того, который играл в матчах с киевским "Динамо" в Суперкубке Украины и "Зиркой" из Кропивницкого в 1-м туре Премьер-лиги.

Состав выглядит так: Андрей Пятов, Исмаили, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Дарио Срна, Тарас Степаненко, Фред, Бернард, Тайсон, Марлос, Эдуардо.

Напомним, матч между "Шахтером" и "Янг Бойз" начнется в 21:45. УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.