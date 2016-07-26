Стал известен состав "Шахтера" на матч Лиги чемпионов против "Янг Бойз"
Пауло Фонсека не стал менять состав "горняков" после первых двух матчей сезона.
Сегодня донецкий "Шахтер" проведет во Львове первый матч 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов против швейцарского "Янг Бойз".
За несколько минут до начала матча стали известны стартовые составы команд.
В частности, наставник "горняков" Пауло Фонсека вновь предпочел поставить в центре защиты команды Ивана Ордеца и Сергея Кривцова, в то время как Читайте такжеБукмекеры считают "Шахтер" фаворитом в матче с "Янг Бойз"игроки сборной Украины Александр Кучер и Ярослав Ракицкий остались за предалами стартового состава.
В целом, состав "Шахтера" не отличается от того, который играл в матчах с киевским "Динамо" в Суперкубке Украины и "Зиркой" из Кропивницкого в 1-м туре Премьер-лиги.
Состав выглядит так: Андрей Пятов, Исмаили, Сергей Кривцов, Иван Ордец, Дарио Срна, Тарас Степаненко, Фред, Бернард, Тайсон, Марлос, Эдуардо.
Напомним, матч между "Шахтером" и "Янг Бойз" начнется в 21:45. УНИАН проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.