Луганская "Заря" планирует играть матчи Лиги Европы в Одессе

Луганская "Заря", вероятно, будет проводить домашние матчи Лиги Европы на одесском стадионе "Черноморец". Об этом сообщает официальный сайт "Зари", цитируя слова главного тренера команды Юрия Вернидуба.

"Насколько я понимаю, мы будем проводить свои еврокубковые игры в Одессе", — сказал Вернидуб после игры чемпионата Украины с донецким "Олимпиком".

Читайте такжеУПЛ: Луганская "Заря" начала сезон с разгромной победы над "Олимпиком" (видео)"Конечно, хотелось бы играть в Запорожье. Меньше перелетов, меньше дороги. Когда игры начнутся с третьего на четвертый день, то чем меньше этих перелетов, тем больше времени на восстановление. Хотя, мы к этому готовы, как "цыгане на кибитках" уже третий год", - добавил тренер луганчан.

Напомним, "Заря" проводит домашние матчи чемпионата Украины на запорожской "Славутич-Арене", но УЕФА не позволил проводить здесь матчи Лиги Европы, так как инфраструктура стадиона не соответствует требованиям международной футбольной организации.

Позже луганский клуб планировал проводить матчи в на столичном НСК "Олимпийский". Однако киевское "Динамо" запретило ему использовать этот стадион.