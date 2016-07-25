Луганская "Заря" планирует играть матчи Лиги Европы в Одессе
Главный тренер "Зари" Юрий Вернидуб сообщил, что луганчане надеются принимать соперников на стадионе "Черноморец".
Луганская "Заря", вероятно, будет проводить домашние матчи Лиги Европы на одесском стадионе "Черноморец". Об этом сообщает официальный сайт "Зари", цитируя слова главного тренера команды Юрия Вернидуба.
"Насколько я понимаю, мы будем проводить свои еврокубковые игры в Одессе", — сказал Вернидуб после игры чемпионата Украины с донецким "Олимпиком".
Читайте такжеУПЛ: Луганская "Заря" начала сезон с разгромной победы над "Олимпиком" (видео)"Конечно, хотелось бы играть в Запорожье. Меньше перелетов, меньше дороги. Когда игры начнутся с третьего на четвертый день, то чем меньше этих перелетов, тем больше времени на восстановление. Хотя, мы к этому готовы, как "цыгане на кибитках" уже третий год", - добавил тренер луганчан.
Напомним, "Заря" проводит домашние матчи чемпионата Украины на запорожской "Славутич-Арене", но УЕФА не позволил проводить здесь матчи Лиги Европы, так как инфраструктура стадиона не соответствует требованиям международной футбольной организации.
Позже луганский клуб планировал проводить матчи в на столичном НСК "Олимпийский". Однако киевское "Динамо" запретило ему использовать этот стадион.