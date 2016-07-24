УПЛ: Луганская "Заря" начала сезон с разгромной победы над "Олимпиком" (видео)

Луганская "Заря" со счетом 3:0 разгромила донецкий "Олимпик" в матче первого тура чемпионата украинской Премьер-лиги.

Первый мяч на 18-й минуте забил нигерийский форвард Деннис Бонавентуре, который умело разобрался с мячем на добивании после дальнего удара по воротам "Олимпика" от Желько Любеновича.

Спустя несколько минут голом отличился уже Любенович, который замкнул скидку Ивана Петряка от лицевой линии "Олимпика".

В самом конце матча третий гол "Зари" забил Евгений Ткачук. Защитник подправил мяч в ворота гостей после подачи с углового.

Заря (Луганск) – Олимпик (Донецк) - 3:0 (2:0)

Голы: Бонавентуре (18), Любенович (26), Ткачук (89);

З: Шевченко, Ткачук, Чечер, Гордиенко, Сухоцкий, Каменюка, Гречишкин, Петряк, Любенович, Караваев (Кулач, 71, Соболь, 75), Бонавентуре (Паулиньо, 54);

О: Махарадзе, Парцвания (Олейник, 75), Иллой-Айет, Гришко, Немчанинов, Гошкодеря, Драченко, Танчик, Доронин (Поступаленко, 61), Шестаков, Матяж.

Предупреждения: Бонавентуре, Гречишкин, Ткачук — Драченко