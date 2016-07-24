Киевское "Динамо" рассматривает предложение о продаже Драговича

Киевское "Динамо" во время летнего межсезонья может расстаться с защитником Александром Драговичем. Об этом в интервью пресс-службе "Динамо" сообщил президент клуба Игорь Суркис.

"Мы не скрываем, что у клуба есть предложение по Драговичу. Если оно нас устроит, мы его отпустим, и тогда будем стараться приобрести центрального защитника ему на замену. Если уйдет какой-то другой игрок, мы также будем стараться усилиться", — сказал Суркис.

Читайте также"Динамо" и "Ворскла" выиграли матчи 1-го тура Премьер-лигиПрезидент "Динамо" также считает, что команда хорошо укомплектована перед стартом в Лиге чемпионов. В частности, он отметил, что в заявку на матч с ФК "Александрия" (5:1) не вошли форвард Лукаш Теодорчик и защитник Евгений Селин, которым в этот раз не нашлось места в составе.

"Возможно, кто-то скажет, что не все игроки соответствуют высокому уровню Лиги чемпионов, но для того ведь она и существует, чтобы выходя на поле, они компенсировали нехватку класса самоотдачей и из средних игроков превращались в топовых", - считает Суркис.

Напомним, ранее Драговичем интересовались ряд клубов из Италии, Англии и Германии. Наиболее предметными были договоренности австрийца с леверкузенским "Байером", но Игорь Суркис обвинил немецкий клуб в ведении переговоров за спиной "Динамо".