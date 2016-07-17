Селезнев: "Мой промах лишил "Шахтер" Суперкубка Украины"

Форвард донецкого "Шахтера" Евгений Селезнев считает, что это он виноват в том, что "горняки" проиграли в матче за Суперкубок Украины киевскому "Динамо". Футболиста цитирует официальный сайт "Шахтера".

"В концовке матча и в серии пенальти моя вина. Не забил в игре, не получилось, не забил и пенальти. Это полностью моя вина: не поднял мяч над ногой – и все... Сейчас тяжело сказать что-то о матче, потому что мой промах лишил команду трофея. Все поддержали, спасибо, но мне не легче", - сказал Селезнев.

Читайте такжеСелезнев: "Я видел, как поддерживают сборную - "все уроды, козлы и деревянные"Напомним, в матче за Суперкубок киевское "Динамо" обыграло в серии пенальти донецкий "Шахтер" после того, как основное время игры завершилось вничью 1:1. Решающий удар не реализовал Евгений Селезнев.

Также отметим, что Селезнев проводил свой первый официальный матч за "Шахтер" после возвращения в команду. Минувший сезон форвард провел в "Днепре" и российской "Кубани".