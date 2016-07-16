"Шахтер" является фаворитом в матче с "Динамо" за Суперкубок на ставках букмекеров

Донецкий "Шахтер" является фаворитом на котировках букмекерских контор накануне матча за Суперкубко Украины с киевским "Динамо", сообщает Betexplorer.com.

По данным специализированного портала, объединившего данные 15 крупнейших мировых букмекерских контор, на победу "Шахтера" ставки принимаются со средним коэффициентом 2.46 к 1, в то время как на ничью - 3.20 к 1, а на победу "Динамо" - 2.71 к 1.

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На победу горняков ставки принимаются в диапазоне от 2,35 (Unibet) до 2,60 (mybet). На успех киевлян - от 2,52 (bet-at-home) до 3.00 (888sport и Unibet).

Как сообщал УНИАН, матч за Суперкубок Украины "Шахтер" - "Динамо" состоится 16 июля в Одессе. Начало игры на стадионе "Черноморец" в 21.00.