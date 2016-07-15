Украинский легионер "Кайрата" Тимощук после матча в еврокубке: "На выезде с "Маккаби" будет тяжелее"

Игрок алматинского «Кайрата» и национальной сборной Украины Анатолий Тимощук прокомментировал исход матча против изральского «Маккаби» (1:1) в Лиге Европы, сообщает Sports.kz.

"К сожалению, 1:1 сыграли. Для домашней игры это не очень приятный счет, но надо ехать туда и забивать, в любом случае. Забили в первом тайме и во втором тайме сознательно отдали инициативу сопернику, он контролировал мяч, но за исключением одного момента во втором тайме, когда их игрок вышел один в один с вратарем, они ничего не создали. Но, к сожалению, не хватило концентрации и в конце пропустили столь ненужный гол, который заставит нас на выезде атаковать и стараться забивать".

Касательно второго гола "Кайрата", который арбитры не засчитали, украинец отметил: "Ну, там судья увидел какой-то толчок или удар, я не знаю. Хотя похожий эпизод был ранее, игрок меня оттолкнул, но даже не последовало ни предупреждения, ни желтой карточки, а здесь сразу красная карточка и судья оставил нас вдесятером, к сожалению. Потеряли игрока, который является нашим лидером и капитаном команды, в ответной игре мы уже не можем на него рассчитывать. Я думаю, в любом случае нужно готовиться, там будет еще тяжелее, чем сегодня".

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Говоря о приоритетах на сезон (команда участвует и в еврокубках, и в национальных турнирах), Тимощук отметил: "Была и ротация состава, и тяжелые поля и погодные условия. Сейчас будет матч на искусственном поле с одним одним из лидеров чемпионата... Некоторым командам дают время отдохнуть, а нам, к сожалению, нет. Приходится работать в тех условиях, которые имеем. Уделяем больше времени восстановлению. Тренировочный процесс складывается так, чтобы футболисты побольше отдохнули. Поэтому, я думаю, что не всё возможно воплотить, не все те идеи, которые у нас есть. Но всё равно команда проявляет себя хорошо. Всё-таки наш сегодняшний соперник — это команда, которая привыкла играть в Лиге чемпионов. Есть подбор хороших игроков, очень опытные футболисты и игроки сборных. Я думаю, что ответная игра должна быть интересной".

Казахстанский "Кайрат" и израильский "Маккаби" сыграли вничью в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги Европы со счетом 1:1. Ответный матч пройдет через неделю в Израиле.