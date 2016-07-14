Ярмоленко назван лучшим игроком УПЛ сезона 2015/16

Клубы украинской футбольной Премьер-лиги определили лауреатов предыдущего сезона, сообщает официальный сайт УПЛ.

В традиционных номинациях, где собственные варианты лучших называли представители клубов Премьер-лиги, определились следующие результаты:

Лучший тренер Лиги Пари-Матч сезона 2015/16:

1. Сергей Ребров, «Динамо» Киев

2. Мирча Луческу, «Шахтер» Донецк

3. Мирон Маркевич, «Днепр» Днепропетровск

Лучший игрок Лиги Пари-Матч сезона 2015/16:

1. Андрей Ярмоленко, «Динамо» Киев

2. Марлос, «Шахтер» Донецк

3. Алекс Тейшейра, «Шахтер» Донецк

Лучший голкипер Лиги Пари-Матч сезона 2015/16:

1. Андрей Пятов, «Шахтер» Донецк

2. Никита Шевченко, «Заря» Луганск

3. Александр Шовковский, «Динамо» Киев

Лучший арбитр Лиги Пари-Матч сезона 2015/16:

1. Анатолий Абдула (Харьков)

2. Александр Иванов (Макеевка)

3. Юрий Можаровский (Львов)

Лучший молодой игрок (Открытие) Лиги Пари-Матч сезона 2015/16:

1. Виктор Коваленко, «Шахтер» Донецк

2. Иван Петряк, «Заря» Луганск

3. Валерий Лучкевич, «Днепр» Днепропетровск

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Среди лауреатов также есть также победители в двух номинациях, где голосование не понадобилось, ведь тройки названы с учетом статистических показателей.

Лучший бомбардир Лиги Пари-Матч сезона 2015/16:

1. Алекс Тейшейра («Шахтер» Донецк) – 22 гола

2. Филипп Будковский, («Заря» Луганск) – 14 голов

3. Андрей Ярмоленко («Динамо» Киев) – 13 голов

Есть и новая номинация, где лучшие определялись из числа тех, кто сыграл больше всего матчей и не заработал ни одной желтой карточки.

Самый дисциплинированный игрок Лиги Пари-Матч сезона 2015/16:

1. Виталий Пономарь, («Александрия») – сыграно 25 матчей, проведено на поле 2096 минут

2. Марлос, («Шахтер» Донецк) – сыграно 24 матча, проведено на поле 1385 минут

3. Олег Гусев («Динамо» Киев) – сыграно 24 матча, проведено на поле 1325 минут

Как сообщал УНИАН, новый сезон 2016/17 в украинском футболе начнется 16 июля матчем за Суперкубок "Шахтер" - "Динамо", который состоится в Одессе.